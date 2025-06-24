集保結算所股東會／通過股利分派並改選董監事 強化創新與永續動能

臺灣集中保管結算所6月24日召開2025年度股東常會，會中承認2024年度營業報告書及財務報表，並通過每股配發現金股利3元與股票股利3元，展現穩健經營成果與回饋股東的承諾。

這次股東會亦辦理第13屆董事及監察人改選，順利選出七席董事及三席監察人，會後隨即召開董事會，全體董事一致推選林丙輝擔任董事長，並聘任陳德鄉為總經理，持續推動公司治理與永續發展，強化公司穩健經營。

林丙輝表示，台灣已晉升全球前十大資本市場，活絡的市場發展須有穩定、安全的後台支撐，在金管會指導及各市場業者支持下，集保結算所在股票、債券、票券、期貨、基金及跨境保管等多元業務持續增長，並持續強化資安韌性，以及透過多樣化的創新加值服務，提升投資人數位體驗，促進市場作業效率。2024年合併營收達123.7億元，每股稅後盈餘(EPS)10.09元，年度成長率達45%，展現核心業務與創新服務並重的卓越績效。

面對未來，集保結算所將持續以「創新」與「永續」兩大發展主軸，推進五大策略方向，包括建構關鍵樞紐金融後台、打造全方位基金服務生態系、擴展金融科技創新應用、布建韌性智慧資訊堡壘、實踐ESG助推永續轉型。

林丙輝強調，集保結算所橫跨資產管理服務價值鏈的前、中、後台服務，將全力協助金管會亞洲資產管理中心政策，致力提升資產管理服務的質量與效率，並深化AI應用場景與鏈結國際合作夥伴，打造亞洲一流的金融基礎建設。