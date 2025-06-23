國際股市平淡看中東 台指期夜盤小跌

台指期夜盤23日開盤時，在美股電子盤反彈中，以21,481點、上漲9點開出後，雖一度衝至21,555點、上漲83點，但在美股電子盤漲勢收斂下，行情再次急轉直下，一度來到21,378點、下跌94點；截至21點30分左右，台指期夜盤維持在21,440點、下跌約30點附近遊走。

儘管美國周末轟炸伊朗核設施，導致中東局勢升級，但全球市場還未形成系統性風險中，晚間包括布蘭特原油、WTI西德州原油全數下跌，紐約輕原油則是小漲，黃金、美債走勢疲弱，帶動美股電子盤反彈，但隨後漲勢收斂，市場仍在觀望美股開盤後走勢；歐洲股市方面，德、英、法股市分別下跌0.38%~0.67%間，並未出現恐慌性下跌走勢。其中，台積電（2330）在夜盤交易中，21點30分時，多維持在平盤1,025元附近遊走，電子期小跌約0.1%，中型100期貨小跌約0.05%。

台股23日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌313點，收21,732點，其中，外資賣超152億元，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單減少664口至43,797口；投信則是買超30.8億元、連二買，自營商賣超13.4億元，三大法合計賣超134.5億元。

市場專家建議，就技術面觀察，23日台股跌破月線與前一日帶量紅K低點21,779點，盤中低點21,551點也失守短期頸線21,936點，但收盤時，留下長達181點的下影線，因此，24日有望出現多方抵抗走勢，若能表態重返月線，短線或有機會挑戰帶量紅K高點22,089點，突破後就能進一步轉強，若月線無法迅速站回，後市恐將形成盤跌走勢。