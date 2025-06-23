以色列與伊朗衝突的緊張局勢持續，上周川普曾宣布，將在兩周時間內考慮是否直接介入以伊戰爭，投資人認為這將為伊朗核計畫達成談判提供了可能性，從而避免戰事升級，但美國周末襲擊伊朗的三個主要核設施，捲入了以色列與伊朗的戰爭。

聯合國核能機構負責人表示，目前還無法評估空襲對該設施造成的損害。法人評估，若伊朗政權感到生存受到威脅，就會使用一切可利用的武器，無論是彈道導彈、常規武力、恐怖主義還是不對稱反擊。

此外，傳美國商務部已通知三星電子、SK海力士和台積電（2330）等頂尖半導體製造商，美國計劃撤銷允許全球頂級半導體製造商在中國工廠使用美國技術的豁免，晶片股承壓。美中貿易戰加劇、美對全球關稅談判再陷停滯，市場焦點轉而冀望聯準會提早啟動降息，理事沃勒則提出在7月降息的可能性。

根據芝商所利率觀測工具顯示，沃勒的言論略微增加7月降息的可能性，但多數交易員押注最快將在9月重啟降息。台指期觸及年線後下滑，回到5月的高檔震盪區域，外部風險持續增加，買方追價意願降低，多數投資人觀望以伊衝突的發展，真正的問題是這場衝突還會擴大到什麼程度，而最大的變數是美國，盤勢短線陷入修正局面。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）