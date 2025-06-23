新臺幣IRS 擬採集中結算

2008年金融海嘯震撼全球，許多原本被視為專業金融工具的衍生性商品，因缺乏足夠透明度與風險控管，成為災難引爆點。當時多數交易採「店頭交易」（Over-the-Counter）模式，雙方議定條件，未將交易提交集中結算，交易雙方承擔彼此信用風險，一方違約恐引發連鎖違約，造成系統性金融風險。

期交所表示，為防範此風險，G20於2009年匹茲堡高峰會達成共識，要求各國將標準化的店頭衍生性金融商品，如利率交換（IRS）與信用違約交換（CDS）納入集中結算機制，藉此提升交易透明度、降低交易對手風險並穩定市場。

美國、歐盟、日本、韓國與香港等主要市場紛紛導入集中結算制度，其中IRS因交易量大、曝險期間長，被視為首要納入集中結算的商品。

國內方面，金管會於2019年指定期交所為集中結算機構，負責店頭衍生性金融商品集中結算整體制度設計、建置系統平臺，以及市場業者的溝通與輔導，逐步打造符合國際標準的集中結算環境。

期交所自2022年起推出新臺幣IRS自願性集中結算，並於2023年新增客戶集中結算業務及新臺幣無本金交割遠期外匯契約（NDF）集中結算服務。自願性集中結算實施近三年，多數參與新臺幣IRS交易的金融機構已加入集中結算，在市場完備的情況下，金管會於2025年3月公告，自同年7月1日起，所有金融機構間新交易的新臺幣IRS契約，若符合期交所集中結算契約規格，皆須提交集中結算。

期交所提供結算、風險管理與保證金計算等專業服務，建置完善結算系統，便利結算會員與客戶參與，確保制度平穩運作。

期交所指出，此項改革為我國金融市場現代化的重要里程碑，有助建立「防火牆」機制、分散交易對手風險與降低違約衝擊，也能依國際資本規範適用較低風險權數與資本計提，減輕金融機構負擔；同時亦能提高店頭市場透明度與作業效率，促進資金流動與業務彈性。