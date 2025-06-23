全民權證／旺矽 押寶逾200天

旺矽（6223）短期面臨新台幣兌美元匯率升值，及消費性電子需求轉弱逆風，所幸人工智慧、高速運算需求仍然穩健，今年營收可望逐季成長。

法人分析，旺矽中長期結構性成長趨勢並未改變，主要在於超過三成營收比重來自高速運算領域，涵蓋探針卡及設備業務，在美國及台灣的Fabless中，具有強勢定位。

另一方面，因應客戶需求持續增加，旺矽積極擴充產能，除垂直探針卡今年第1季擴產幅度逾30%外，MEMS探針卡產能則預計第4季擴充50%。隨人工智慧、高速運算晶片進入3奈米或更先進製程，MEMS新專案持續量產，添增公司後續動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日200天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

（兆豐證券提供）

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