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全民權證／鴻海 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者何佩儒整理

鴻海（2317）受惠輝達（NVIDIA）GB200順利放量出貨，推升營收成長，由於鴻海具有基板、模組、機櫃、散熱、組裝等一條龍解決方案，法人看好下半年GB 300開始出貨，市場需求更高，鴻海也將優先受惠。

法人表示，鴻海首季的AI伺服器營收較去年同期成長逾50%，第2季有望數倍成長。由於美國雲端運算巨頭需求續旺並無減緩跡象，GB200已於3月開始量產，GB300需求計畫在今年稍晚能夠量產。而美國產能已擴大成為AI伺服器主要生產基地之一。鴻海也將與共同建置超級運算中心，持續在NVLink和網路技術領域扮演要角。

權證發行商表示，看好鴻海的投資人可挑選價內外15%以內，60天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。

（元富證券提供）

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鴻海 權證

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