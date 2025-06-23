中興電、漢唐 四檔搶鏡

台股近來衝上波段高點後震盪，資金逐步轉向具潛力的個股。觀察近月股價表現強勢，月K線連續兩個月收紅，包括中興電（1513）、漢唐（2404）等成為市場焦點，相關權證可伺機布局。

市場法人指出，月K連二紅的個股多受惠於基本面轉強、產業前景改善，或具備籌碼優勢，吸引資金持續進駐。

展望後市，隨美國關稅新政90天豁免期即將屆滿，川普後續政策動向將成為牽動市場情緒的關鍵變數；市場亦靜待上市櫃公司第2季財報出爐，預期短期內台股將在漲多壓力與消息面觀望間震盪整理。

個股展望上，法人預估，中興電2025年可望拿下約200億元新接訂單，涵蓋儲能、離岸風電及燃氣電廠等領域；此外，台積電高壓重電設備訂單由原先西門子獨家轉向部分釋出予台廠，中興電為主要受惠者，有望於2025至2026年間打入台積電161kV GIS供應鏈。

半導體無塵室龍頭廠漢唐，2025年業績成長來自半導體客戶擴廠計畫，包括二奈米廠建置、CoWoS先進封裝建廠，北美專案二期啟動、工程承攬範疇擴大且海內外案源充足。其中，美系記憶體與晶圓代工業者是目前全球擴建最積極的客戶群，皆為漢唐未來重要成長動能。

權證發行商建議，看好中興電、漢唐等後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期超過90天以上等權證，藉以放大槓桿利潤。