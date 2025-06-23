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7月台指期跌177點

中央社／ 台北23日電

台北股市今天終場跌313.72點，收21732.02點。7月台指期以21473點作收，下跌177點，與現貨相較，逆價差259.02點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，7月期貨21650點、8月期貨21515點。

台股今天終場跌313.72點，收21732.02點，成交金額新台幣3076.01億元。

7月台指期貨以21473點作收，跌177點，成交6萬6925口；8月期貨以21333點作收，跌182點，成交637口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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