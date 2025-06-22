權證／亞光看旺 瞄準長天期

受中東戰事不確定因素影響，台股20日測試22,000點支撐，市場資金點火半導體設備與第3季出貨旺季的光學類股，包含玉晶光（3406）、亞光（3019）等領先走揚。權證發行商指出，看好光學族群後續股價表現的投資人，可布局相關認購權證，挑選標準以價內外10%內、距到期日超過四個月等條件為主。

玉晶光5月營收為12.5億元，月減32.5%，年減19.5%，為2023年6月以來低點；累計今年前五月營收84.26億元，年減2.7％。

法人指出，玉晶光今年5月營收因客戶VR訂單減少與淡季效應影響因而月年雙減，不過，在客戶新機種的認證進度順利，並已開始小量試產下，預期6月營收可望回穩，並待7月進入產業旺季後，將有更佳的表現。

展望後市，法人認為，2025年手機新機種將較2024年更多，潛望式鏡頭也有望導入更多機種，加上手機鏡頭規格持續朝輕薄邁進，生產難度提升，有利毛利率與競爭力表現。

而隨客戶要求前鏡頭愈來愈小，潛望鏡頭連續變焦倍數提升，玻塑混合鏡頭會稍微增加，產能無虞下趨勢會更明顯。須關注關稅政策會不會影響景氣以及終端銷售量能，最後還是要看客戶實際的拉貨情況。

亞光5月營收22.57億元，月成長8.8％，年成長19％，為單月營收歷史次高；累計今年前五月合併營收97.4億元，年成長25.01％。

法人表示，亞光持續看好數位相機、車載鏡頭、影像感測器（CIS）及瞄準器等產品表現。