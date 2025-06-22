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權證／南亞科、華邦電 四檔夯

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

三星、美光將陸續停供DDR4，激勵DDR4 DRAM現貨價近期暴漲，市場憂心後續供給不足，引發追價搶貨意願。權證發行商認為，隨報價持續上漲，預計台廠第3季出貨量將會同步增加，南亞科（2408）、華邦電（2344）短線可留意，投資人可挑價內外15%內、距到期日超過100天的相關認購權證布局。

據Trendforce報告顯示，5月DDR4顆粒與模組價格漲幅居冠，月增達雙位數以上，DDR4最直接受惠的廠商便是南亞科，庫存快速去化，因而內外資法人紛紛上調第2季營收估值。第2季在DDR4銷售爆量以及單價上揚下，即使有匯率造成的阻力，法人依舊看好營運，預估虧損將會收斂。

在四大廠提前退出 DDR4市場下，部分法人也樂觀看待南亞科第3季將轉虧為盈，且明年價格將持續回穩，需求持續增加，內外資法人預估南亞科明年每股獲利可能接近3元，甚至挑戰4元。

不過，也有法人保守認為，南亞科轉虧為盈時間點落在第4季，今年全年還是會有虧損。雖然預估有差異，但從法人的預測仍可看出市場對記憶體產業的復甦已經達成共識，底部已過，現在可能就是下一波周期循環的開始。

南亞科5月合併營收衝高至33.33億元，創近11個月新高，月增6.87%；在漲價題材發酵下，南亞科成為近期強勢股，19日一度衝到61.5元高價，20日拉回測試5日線支撐，因外資進場回補，股價僅跌1.5元收58.9元留下影線。

華邦電5月合併營收70.9億元，月增4.02%，近期股價也跟漲，雖20日拉回，下跌0.65元收18.95元，稍微失守5日線19.07元，但外資已經連兩天買超，投信已連三天買超，股價後勢仍可期待。

外資 南亞科

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