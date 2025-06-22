全民權證／世芯 二檔錢景亮

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

世芯-KY（3661）近期股價陷入整理，惟法人認為第2季為其未來幾季的營運低點，第3季將開始出貨先進駕駛輔助系統（ADAS）晶片，下半年更有雲端業者（CSP）特殊應用晶片（ASIC）的NRE，2026年將迎接新一代CSP晶片的量產爆發期。

先前輝達執行長黃仁勳演說中，宣布NVLINK FUSION時，首波合作廠商便包含世芯-KY，原先僅有NV GPU能用的NVLINK將拓展到ASIC廠商也能被授權服務設計。

權證發行商表示，投資人如果看好世芯-KY投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。

（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 世芯

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