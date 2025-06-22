全民權證／雲豹 挑價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

雲豹能源（6869）5月合併營收7.53億元，較去年同期增加193%，今年前五月營收31.44億元，較去年同期增加114%，整體表現受惠於工程收入與綠電交易雙引擎動能，展現集團穩健成長態勢。

法人認為，第2季因錸寶儲能案，大幅貢獻工程專案進度，且業外預期有較大轉投資的評價利益可認回。展望後市， 看好第4季有較多光電、儲能新工程陸續開工，下半年將有包含天能綠電等在內的多項案場貢獻營收。整體而言，近年營收結構逐漸轉型，由以往工程案場為主，轉向增加穩定收入來源，如售電與水資源。權證發行商建議，看好雲豹能源後市表現的投資人，可買進價內外10%內、距離到期日逾五個月的認購權證，參與這波偏多行情。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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