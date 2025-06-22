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全民權證／漢唐 選逾五個月
漢唐（2404）在手訂單創新高，今年前五月累計接單金額836.8億元，已簽約但尚未認列金額為1,322.7億元，主要將於一年半至二年內認列，地區占比以台灣約三分之一，顯示公司營運動能受惠半導體業者海外擴廠浪潮。
相較台積電亞利桑那州廠第一廠，漢唐在第二廠加大承攬範疇及位階 ，同時也因是首批參與業主赴美擴廠廠商，得以提升並縮短學習曲線，毛利率將優於第一廠，預計在今年下半年開始有顯著營收貢獻。美系記憶體及晶圓代工廠客戶為目前全球擴建腳步相對積極的業主，晶圓代工客戶在台灣除晶圓廠，也同步建置先進封裝廠。建議看好漢唐後市表現的投資人，可挑選距到期日超過五個月的認購權證進行布局。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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