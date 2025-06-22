權證／黃金、原油 ETF認購火

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

地緣政治持續干擾股市，尤其以色列與伊朗之間戰事未趨緩和，原油及黃金價格波動仍大。權證發行商表示，投資人可運用期元大S&P黃金正2（00708L）與期街口布蘭特正2的相關權證短線操作。

6月美銀美林經理人調查報告顯示，未來五年可能表現最佳的資產，13%經理人認為是黃金；富蘭克林證券投顧表示，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐，長線來看，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，三個原因繼續看好黃金，分別是：地緣政治局勢仍然緊張、美聯準會降息越發受到關注、資金正在流入黃金ETF。ETF資金流入再次加速，成為滿足推動金價上漲的一個關鍵條件。全球最大黃金ETF今年2月的持倉量約為908公噸，為2023年2月以來的最高水準。

根據世界黃金協會的數據，歐洲ETF的黃金持倉量繼續攀升，自2025年初以來達到創紀錄的1,334公噸。美國黃金ETF的需求也在上升，今年上漲超過4%，至接近1,650公噸。黃金仍然是對沖短期不確定性的重要投資工具，同時也可以對沖未來可能出現的避險情緒。

富蘭克林證券投顧表示，以色列與伊朗衝突升溫，伊朗主要石油與天然氣基礎設施及流量尚未受到重大影響，市場關注焦點仍為伊朗是否阻斷途經荷莫茲海峽的原油運輸，推升油價大幅攀高，持續關注後續地緣政治情勢發展與對原油供應面實質影響，仍希望透過外交手段使局勢降溫。

權證發行商建議，短線上看好各項國際不確定性增溫，進而推升黃金與石油價格上漲的投資人，可透過相關二倍槓桿的認購權證進行布局。

挑選標準，則以價內外15%內、距到期天數超過100天等條件為主。

金價 ETF

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