期貨商論壇／台指期 短空看待

當前國際局勢緊張，尤其中東衝突升溫，對全球金融市場造成顯著影響。富邦期貨分析師曹富凱指出，以色列再次對伊朗核設施發動攻擊，美軍也同步加強在中東地區的軍事部署，這一連串動作引發市場對美國介入衝突的高度關注。

投資人擔心，若美國出兵伊朗，可能導致區域衝突擴大，伊朗可能以封鎖荷姆茲海峽作為反制手段，而在最壞情況下，若衝突升級為全面戰爭，油價甚至可能突破每桶100美元，進一步推升全球通膨壓力，並拖累經濟成長。

在此背景下，全球資本市場將出現明顯震盪。美國總統川普據傳正在評估對伊朗採取更大的軍事行動，市場憂心情緒升溫，美股指數期貨下跌，台指期也同步走弱，失守月線支撐。

台股正處於3月高檔區，短線盤勢轉弱，加上以伊衝突短期難以降溫，儘管全面戰爭可能性不高，但區域性戰事的風險仍不容忽視，市場普遍以短空角度看待後市。

時序接近川普政府新一輪對等關稅政策的時間點，市場觀望氣氛加劇，投資人操作保守。曹富凱指出，全球股市仍面臨川普關稅戰的嚴峻考驗，加上美國經濟疲軟跡象擴散，金融市場恐慌情緒升溫，後市波動可能加劇，需提防獲利了結賣壓進一步擴大，投資人可透過台指期適度避險，靈活調整投資策略。（富邦期貨提供）

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