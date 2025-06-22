期貨商論壇／黃金期 價格有撐

近期美國公布的經濟數據好壞參半，核心CPI年增率低於市場預期，顯示關稅戰尚未帶動物價上漲，但初請失業金人數上升，整體來說，聯準會年底前降息機率穩固，可望支撐金價。

另外，以伊交火已造成原油價格大漲，黃金則因避險情緒升溫而上漲；聯準會此次維持利率不變，但上調明後年的失業率、通膨率以及基礎利率，顯示經濟前景仍有疑慮，可提供黃金價格支撐力道。

各國央行持續增加黃金儲備，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金持倉水位上升至941.93公噸；觀察CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至6月10日持倉淨多單部位為18.75萬口，顯示大型機構與交易人仍然對於黃金表示樂觀，市場需求亦持續增溫。

從線圖分析，金價於5月下旬起持續於3,250~3,400美元區間內震盪，目前穩定在月線上，且近日受中東地緣政治影響，短線應聲上漲，期貨價格來到3,450美元附近，若市場避險情緒未能得到進一步緩解與美元持續走弱，黃金價格有望進一步推升並挑戰歷史新高。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

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