周五到期選擇權 進擊

臺灣期貨交易所（期交所）將於今年6月27日推出「周五到期臺指選擇權」，進一步擴充周選擇權到期日結構，與現行周三到期周契約互補，建立每星期有「周三」及「周五」兩個到期日的全新架構，協助交易人提升短期避險與策略調整的靈活性，強化資金運用效率。

期交所表示，新契約每周五掛牌、二周後到期的契約，初次上市日為6月27日（周五），首個契約到期日為兩周後的7月11日（周五）。除首周（即7月4日無契約到期）外，之後每周五皆有周契約到期，且每一交易日將同時提供當周五與次周五到期的契約供交易人選擇。交易及結算機制均比照現行臺指選擇權辦理。

「周五到期臺指選擇權」帶來多重市場效益，包括：一、增加交易機會與靈活性：未來臺指選擇權於一周內將有周三及周五兩個到期日，提供交易人彈性布局及調整部位的機會，有效應對短期市場波動。

二、精準捕捉事件行情：周五到期契約可精準捕捉周四、周五發布的重大經濟數據或政策消息所引發的市場變動，無需持有至下周，大幅提升短期避險與事件型交易策略的效率。

三、強化避險展期策略：持有周三到期契約的交易人，可依市場情況將部位轉倉至周五到期契約，再決定是否繼續轉倉或進行部位調整。

四、擴大市場參與及價格發現：增加到期日選擇，能吸引不同策略偏好和風險承受能力者參與，提升市場流動性，更密集的到期日也有助於更精確地反映市場對不同時間點的預期和波動率看法，發揮價格發現功能。

期交所指出，未來將持續深化商品多樣性，優化市場機制，致力於強化臺灣期貨市場的競爭力與韌性。