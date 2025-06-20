全民權證／華邦電 二檔帶勁

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
圖／經濟日報提供
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華邦電（2344）今年第1季合併營收199.93億元，季增6.96%，每股虧損0.24元，每股淨值為20.1元。去年第4季降載生產至80~90%，預期今年需求將逐步回升，產能利用率可回到接近滿載水準。

法人表示，華邦電維持高效營運節奏，也因為在當前的急單效應下，有元件原料短缺的情況發生。即使下半年訂單能見度低，但Wi-Fi 7有望放量及Edge AI應用快速成長。DDR3/DDR4價格走揚，今年全面推出應用在車用電子LPDDR4全系列產品，有助營運。

權證發行商建議，看好華邦電後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的商品介入，以小金搏大利。

（群益金鼎證券提供）

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