全民權證／緯創 押寶逾250天

經濟日報／ 記者周克威整理
圖／經濟日報提供
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緯創（3231）5月營收2,084億元，月增55.9%、年增162%，創下歷史新高，主要反映GB200 L10組裝的順利出貨予美系客戶、筆電提前拉貨等，市場預估全年營收可望逐季成長，EPS上看9.6元。

法人預估，緯創在第2季能夠達到每月500~1,000櫃的出貨規模，成為首家正式放量出貨GB200的ODM廠商，並預期在全季將出貨達2,000櫃以上的水準，另外，美系大客戶釋出今年4月至明年3月展望，AI伺服器需求保守預估達4,500櫃以上，加上中東與星際之門的訂單將有利緯創營運動能。

權證發行商建議，投資人若看好緯創後市表現，建議利用價內外5%以內、可操作天期250天期以上的商品介入。（凱基證券提供）

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