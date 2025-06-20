全民權證／統一 挑價內外15%
統一（1216）在川普對等關稅、中東地緣政治等變數中，因獲利穩定受青睬。法人表示，電子業多少受到關稅衝擊，但內需核心消費型產業則不受上述因素影響，尤其統一中控、統一超、統一實等轉投資事業都持續成長，統一的防禦特質也受到青睞。
法人表示，今年統一在轉投資事業營運轉佳貢獻下，營收將維持正成長動能，其中統一中控受惠食品及飲品穩健成長，毛利率持續呈向上趨勢。統一也相繼宣布收購Yahoo台灣股權及入股PChome，跨足線上電商市場。
權證發行商表示，看好統一的投資人可挑選價內外15%以內，80天期以上的權證介入，參與個股行情。
（元大證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言