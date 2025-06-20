全民權證／統一 挑價內外15%

統一（1216）在川普對等關稅、中東地緣政治等變數中，因獲利穩定受青睬。法人表示，電子業多少受到關稅衝擊，但內需核心消費型產業則不受上述因素影響，尤其統一中控、統一超、統一實等轉投資事業都持續成長，統一的防禦特質也受到青睞。

法人表示，今年統一在轉投資事業營運轉佳貢獻下，營收將維持正成長動能，其中統一中控受惠食品及飲品穩健成長，毛利率持續呈向上趨勢。統一也相繼宣布收購Yahoo台灣股權及入股PChome，跨足線上電商市場。

權證發行商表示，看好統一的投資人可挑選價內外15%以內，80天期以上的權證介入，參與個股行情。

（元大證券提供）