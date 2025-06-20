智邦、世芯 四檔馬力足

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
圖／經濟日報提供
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即使NVIDIA推NVLink Fusion方案誘使ASIC伺服器業者加入，但預期領先廠商加入意願偏低，多採用PCIe與Ethernet網路架構，各種網通應用產品也都為此加速運算提前準備；智邦（2345）、世芯-KY（3661）可望受惠。

為加速Ethernet網路的升級，博通推出目前市場最高階版本的TH6，推動網路傳輸規格將以800G為主流、1.6T產品則進入大規模開發期間，皆有助於ASIC Server市場的健全。

智邦雖在美國設立產線的成本較高，但評估關鍵已不僅只有單純製造成本高低，更需考量產品最終市場，全球產能分散策略仍有助於提高與客戶黏稠度，更可彈性調控產地配置。近期因越南工廠產能提升，增購生產設備需求，擬再投入4,253萬美元，預計總投入預算為9,403萬美元，主因為越南工廠產能提升，需增購生產設備需求，因此決議通過擴充預算案。

呼應在全球生產基地的布局，智邦目前營運據點遍及台灣、中國大陸與越南，在美國加州爾灣則還有產線，因應關稅及政策變動，未來也將有機會於美國或其他國家設立生產線。

世芯-KY的CSP 3nm AI ASIC（Trainium 3）將於2026年初發始放量，推估總量達160~170萬顆水準；NRE業務則持續受惠HPC／AI應用，加上製程持續進步的兩大驅動力下維持強勁成長，2奈米專案由新創客戶貢獻也將持續挹注2026年營收；大陸客戶ADAS案件也於2026年繼續貢獻營收。

權證發行商建議，若看好智邦、世芯-KY投資機會，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的商品入手。

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