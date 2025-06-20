奇鋐、技嘉 瞄準長天期
台股行情再次陷入膠著，投資人焦點轉向基本面，其中，5月營收創下歷史新高的奇鋐（3017）、技嘉（2376）等AI供應鏈吸引買盤的目光；權證券商建議，可利用認購權證與相關個股走勢。
奇鋐5月營收單月歷史新高，4、5月營收達成法人原預估單季營收的68%，優於市場預期，主因為GB200出貨變順以及AWS ASIC機殼、機櫃大量出貨所帶動，因此，分析師將奇鋐第2季營收從季增19%、上修至季增24%、達290.5億元，單季每股純益（EPS）由9元上修至9.5元。
此外，奇鈜維持第3季營收季持平至小幅成長、以及第4季季增的展望，分析師考量第2季營收上修、GB200出貨轉順、以及下半年ODM將開始提前備貨GB300水冷零組件、ASIC散熱模組出貨上修，因此，將全年營收上修至1,136億元，年增58%，毛利率受惠水冷板良率提升而增加，上修至26.7%，EPS則是由36.8元上修至39.1元。
技嘉5月營收月增55.25%至467.28億元，創歷史新高，4、5月營收大幅優於市場預期，5月營收大幅成長主因為RTX中階顯卡放量、高階主機板銷售暢旺、客戶提前拉貨消費性產品以及出貨GB200所帶動。考量5月營收大幅成長，因此，分析師將第2季營收上修至1,074億元，季增63.6%，雖受到匯率影響，預估毛利率將季減至9.8%，但全季EPS近4.6元。
若看好奇鋐、技嘉後市可買進價內外20%以內、有效天期三個月以上的權證靈活操作。
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