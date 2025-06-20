中東緊張情勢有望降溫 台指期夜盤反轉上漲逾百點
台指期夜盤20日開盤時，在美股電子盤跌勢止穩中，以21,645點、下跌5點開出後，雖一度衝至21,686點，但在市場觀望美股晚間四巫日走勢中，多頭也無法躁進，不過，在20點傳出傳出伊朗願討論鈾濃縮限制，美股電子盤反轉向上；截至21點30分左右，台指期夜盤維持在21,770點、上漲約120點附近遊走。
台指期夜盤20日晚間二大焦點，首先，就是外電傳出伊朗準備討論對其鈾濃縮活動的限制，但不會接受零濃縮的要求中，市場預期有助中東緊張局勢降溫，帶動美股電子盤反彈上漲逾百點；另一個焦點則是20日為美股「四巫日」，預計將有逾6兆美元的股票、ETF及指數相關選擇權合約到期，金額創下歷史新高中，投資人普遍預期美股尾盤波動將擴大。
其中，台積電在夜盤交易中，21點30分時，多維持在平盤1,055元、上漲5元附近遊走，電子期上漲約0.6%，半導體期下跌約0.5%，中型100期貨上漲約0.3%。
台股20日盤面各類股漲少跌多，指數終場上漲42點，收22,045點，其中，外資賣超49.1億元，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單減少925口至44,461口；投信則是買超13.2億元、由賣轉買，自營商賣超58.2億元，三大法合計賣超94.2億元。
市場專家建議，就技術面觀察，20日台股價漲量增，守穩半年線，但未站回5日與10日均線，且上有下彎的5日線和年線，加上10日線即將扣抵高位階，上檔壓力漸增，日KD值持續向下，指數後市可能將在上彎月線與5、10日線間震盪整理。
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