光寶科、台達電 權證四檔靚

受惠高階AI伺服器需要更高規格的電源管理解決方案，光寶科（2301）、台達電（2308）持續推進新一代技術，法人指出，隨客戶的出貨動能，高階電源管理、散熱系統產業能見度可看到明年。

法人預估，光寶科第2季營收將呈現季增，主因在於ASIC客戶出貨量優於預期、低軌衛星電源市占率提升、客戶新品推出且新客戶將導入、光電半導體需求落底回升。由於美國BBU產線可望於第3季投產，搭配ASIC客戶今、明兩年晶片出貨展望轉佳，帶動AI相關營收持續增加。

而AI伺服器電源產值將顯著提升，包括因瓦數提升帶動平均單價成長、 電源冗餘配置提高帶動用量、HVDC高壓直流轉換方案，價值顯著提升，法人看好，AI將帶動光寶科整體營收及獲利成長。

台達電的電源產品受惠GB300機櫃電源提高，標準電源模組的平均功率也拉高；基礎設施的散熱系統規格、價格提升，可望帶動散熱營收占比提高到兩位數。今年台達電主要成長動能仍將以伺服器相關包括電源、風扇、散熱、機櫃、BBU等為主。

法人分析，在朝向高算力發展的過程中，目前的AC電源設計將逐步面臨瓶頸。在系統架構中電源將開始導入DC高壓電源，以提高提高整體轉換效率，降低高速運算的能源損耗。其核心技術主要為固態變壓器以及超級電容，台達電目前也已開發完成高壓模組產品，持續維持技術優勢。

權證發行商表示，投資人若看好光寶科與台達電後續表現，可以挑選價內外5%以內，有效天期60天以上的權證介入，透過權證以小金搏大利。