長榮、LINEPAY 權證選逾90天

台股昨（19）日受地緣政治影響重挫，不過盤面上仍有題材個股受買盤青睬，其中長榮 （2603）、LINEPAY（7722）各擁題材，交投熱絡。發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

地緣政治風險急遽升高，荷莫茲海峽航運風險飆升，部分船公司已開始改道避走敏感水域，導致船期延誤、燃料與保險成本同步升高。法人分析，雖對營運成本構成壓力，但運價有望因此持續走高，供應鏈可能再現緊繃，有利提升貨櫃航商獲利表現，進一步支撐填息行情與股價續航力。

長榮方面，法人展望第3季，近期運價飆漲將帶動7月至8月營收走揚，預估第3季營收945.8億元，季增3.0%，年減38.1%。推估美國線運力供給可望在6月下旬紓解，運價漲勢受阻恐反轉回落，且搶運只是透支未來的需求，留意9月營收將回軟。

LINEPAY部分，5月營收6.37億元，月增8.1%，年增27.7%，再創單月營收歷史新高紀錄，受惠於母親節檔期、端午連假帶動消費熱潮，整體交易量成長，展現LINEPAY於各大消費場景的高滲透率與用戶高黏著度。

LINEPAY海外市場最先是從韓國地區拓展，與韓國最大的發卡行以及韓國多家商店合作，台灣人去韓國旅遊使用LINEPAY可以拿到更高的回饋點數，提供好的交易誘因，未來希望可以再進一步拓展到全球版圖。

國內市場持續優化功能，推動業務發展，跟銀行合作電子支付時，會把行銷以及利息等費用等一起整包洽談，因目前LINEPAY 有很大的用戶數基礎，在與銀行洽談時是處於比較有利的位置。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。