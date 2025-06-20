全民權證／世芯 挑逾四個月

世芯-KY（3661）因大型雲端服務供應商（CSP）為爭奪AI模型領導性地位，相關投資屬於剛性需求，對等關稅影響有限，法人看好公司具AI、先進製程占比高的優勢，未來展望正向。

最新預估顯示，受惠AI需求強勁，CSP案件大多上修約10%至15%水準。法人分析，以ASIC產業特性來看，今年下半年直接影響低，介於0.1%至2%不等。

法人認為，世芯-KY今年美系IDM客戶5奈米專案需求疲弱逆風已反映於股價，看好2026年獲利可望回歸高速成長，主要受惠美系超大型CSP的3奈米專案挹注，推估生命周期約二年。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

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