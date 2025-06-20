全民權證／辛耘 押價內外10%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

辛耘（3583）再生晶圓月產能到明年底將增加每月8萬片。法人看好辛耘長期自有設備成長，長期目標自製設備與代理之營收占比各半，今年自有設備毛利更將超越代理業務。

半導體產業未來十年將以年複合成長率8%，先進封裝產業未來十年複合成長率達11%以上，法人認為，AI仍在初期，未來拓展到邊緣運算後，成長更可期。此外，辛耘近50%營收為美元計價，毛利率將受台幣升值負面影響，但實際影響難以估算，並認為第2季公司將產生一次性匯損。歷史新高的資本支出將導致折舊攀升，大約影響毛利率1%。

權證發行商建議，看好辛耘後市可挑選價內外10%以內、距到期日150天以上的認購權證入手。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

辛耘 毛利率 權證

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