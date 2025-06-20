全民權證／辛耘 押價內外10%
辛耘（3583）再生晶圓月產能到明年底將增加每月8萬片。法人看好辛耘長期自有設備成長，長期目標自製設備與代理之營收占比各半，今年自有設備毛利更將超越代理業務。
半導體產業未來十年將以年複合成長率8%，先進封裝產業未來十年複合成長率達11%以上，法人認為，AI仍在初期，未來拓展到邊緣運算後，成長更可期。此外，辛耘近50%營收為美元計價，毛利率將受台幣升值負面影響，但實際影響難以估算，並認為第2季公司將產生一次性匯損。歷史新高的資本支出將導致折舊攀升，大約影響毛利率1%。
權證發行商建議，看好辛耘後市可挑選價內外10%以內、距到期日150天以上的認購權證入手。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言