全民權證／波若威 二檔放閃

經濟日報／ 記者何佩儒整理

波若威（3163）在台股受中東衝突拖累大跌下，仍因矽光共同封裝元件（CPO）題材受資金青睞，法人看好其光纖套件產品及光纖配線盒產品下半年將完成驗證，可提升營運表現。

法人分析，波若威積極推進CPO發展，目前在CPO製程主要做後段與光纖連結部分，仍須仰賴晶圓代工廠製程能力，在新產品完成驗證後，可望明年進入量產。法人預期波若威電信應用相關產品隨庫存去化後，今年將溫和復甦並逐季成長，未來發展主軸為AI相關應用，包括應用於資料中心跳接線、CPO交換機中的零組件等，後市可期。

權證發行商表示，看好波若威後市的投資人，可挑選價內外10%以內、距到期日120天以上權證介入，參與個股行情。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

波若威 權證 光纖

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