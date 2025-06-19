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中東局勢升溫加上Fed轉鷹 台指期夜盤承壓走低、失守21,600關卡

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
近期受國際地緣政治升溫及美國聯準會偏鷹訊號影響，台指期夜盤19日晚間承壓走低，以21,679點開低後持續向下震盪，盤中最低一度下探21,554點。報系資料照／記者曾原信攝影
近期受國際地緣政治升溫及美國聯準會偏鷹訊號影響，台指期夜盤19日晚間承壓走低，以21,679點開低後持續向下震盪，盤中最低一度下探21,554點。報系資料照／記者曾原信攝影

近期受國際地緣政治升溫及美國聯準會（Fed）偏鷹訊號影響，台指期夜盤19日晚間承壓走低，以21,679點開低後持續向下震盪，盤中最低一度下探21,554點，失守21,600整數關卡。

從盤面觀察，截至晚間9點15分，指數於開盤後即走弱，呈現一路開低走低格局，量能亦明顯縮減，顯示市場買盤觀望、空方略占上風。盤中最高僅觸及21,699點，隨後賣壓出籠，且未能守穩，盤中於低檔21,570附近震盪整理。

技術面來看，夜盤走勢延續日盤疲弱格局，夜盤短線指數更跌破月線，且上方賣壓沉重。其中KD指標已呈現死叉訊號，且持續向下，市場修正壓力持續。趨勢指標MACD方面，DIF、MACD雖為正數，但已呈現死亡交叉，MACD柱狀體則由紅翻黑，市場動向趨於保守觀望，動能偏弱。

元富期貨表示，美國聯準會如市場預期，決議將基準利率維持在4.25%至4.5%區間不變。然而，主席鮑爾釋出偏鷹派訊號，強調將觀察川普擬調升關稅對通膨的影響後再決定下一步行動，並警示當前仍面臨停滯性通膨風險。

除聯準會政策動向外，市場也同步關注中東戰爭局勢演變，而19日為美國六月節，美股將於20日凌晨一點提前收盤。在多重不確定性下，影響投資人情緒偏向觀望，短線觀察月線能否發揮支撐力道。

台指期 中東 Fed

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