期貨商論壇／台塑化期 有底氣

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台塑化董事長曹明。聯合報系資料照
台塑化董事長曹明。聯合報系資料照

台塑化（6505）煉油利差大幅好轉，第1季淨利36.8億元，較前季激增184.6%，營運表現為四寶中最佳。期貨法人預估，台塑化2025與2026年每股盈餘約1.33及1.42元，台塑化期可伺機操作。

台塑化高層表示正積極轉型，自2024年底開始在台灣開始建置乙烷產線。台塑化建立航空燃油（SAF）供應鏈，並與兩大國航簽署供油合約。此外，第2季部分裂解廠進行定檢，支撐汽柴油價格及利差，加上近期油價大幅反彈，庫存跌價損失將明顯收斂，營運有望優於預期。

今年前兩季油價疲弱，前五月累計營收2651億元，年減7.1%，但汽柴油價格有撐，煉油利差擴大，加上烯烴事業調整營運策略，營收年減幅度有望逐漸收斂。

原油價格回穩，台塑化營運升溫，外資4月與5月持續買超，6月逢高調節部份持股，投信操作更為積極，年初迄今僅6月小幅減碼，其餘月份皆為買超。由法人籌碼變動可知，台塑化較差時點已過，法人態度若是由空翻多，籌碼漸趨安定。

2024年台塑化大跌近五成，2025年初落底，34元附近經多次測試皆有守，未再正式跌破。均線方面，經過年初以來的反覆打底，目前月線、季線與半年線等重要均線已走平，顯示底部已趨紮實，待年線走平翻多，將扭轉2024年以來的偏空格局。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台塑化 原油價格

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