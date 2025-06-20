期貨商論壇／聯發科期 錢景亮

經濟日報／ 記者崔馨方整理
聯發科。 聯合報系資料照
聯發科。 聯合報系資料照

聯發科（2454）正積極轉型為涵蓋手機、車用、物聯網與資料中心的全方位AI運算平台供應商。期貨法人表示，聯發科憑藉在AI晶片技術、全球客戶合作、供應鏈整合與製程創新上的優勢，中長期成長潛力可期，投資人可透過聯發科期貨搶搭波段走勢的順風車。

市場預估2028年全球雲端ASIC市場將突破400億美元甚至上看600億美元，聯發科期望自2025年起，每年逐步貢獻營收。董事長蔡明介也於股東常會上指出，雲端資料中心與AI客製化晶片（ASIC）將是未來三年成長的核心動能。

聯發科展示橫跨邊緣與雲端的AI晶片完整生態，與NVIDIA合作推出DGX Spark超級晶片與AI加速器解決方案，證明聯發科跨入高階應用領域。下半年聯發科仍具多重成長動能，旗艦晶片天璣9500採台積電3奈米強化版製程，針對生成式AI模型優化，具備強大NPU與混合AI運算架構，預期將成為大陸品牌廠爭相採用的核心平台。

在AI雲端領域，聯發科亦以ASIC設計、先進封裝、高速互連、HBM整合與矽智財為核心競爭力，投入資料中心晶片設計。雖然聯發科與Google合作的TPU專案遭時程遞延，可能導致2026年相關營收由24億美元下修至16億美元，但與NVIDIA的策略合作不僅強化其技術深度，也拓寬客戶觸角。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

聯發科 晶片 AI

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