期貨商品交易 兩變革

期交所為強化期貨價格發現功能及因應國際原油價格波動上升，6月23日起將三階段漲跌幅限制放寬之冷卻時間縮短為5分鐘，並將布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制放寬為±7%、±13%。

期交所三階段漲跌幅機制，係於2016年6月上線，上線後陸續適用國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品。

設置三階段漲跌幅機制的目的，係當盤中價格漲跌幅度過大時，可以有一段冷卻期間讓交易人思考價格合理性，並兼顧價格反應效率及價格穩定，目前國際主要期貨交易所皆有採行此機制。

期交所現行觸及各階段漲跌幅限制後放寬至下一階段漲跌幅限制的冷卻時間為10分鐘，考量近年來國際主要期貨交易所的冷卻時間多在5分鐘內，加上適用三階段漲跌幅機制的商品（國外指數、原油、匯率、黃金類商品）為與國際價格直接連動的商品，為使其價格反應效率貼近國外市場，期交所自2025年6月23日起將三階段漲跌幅限制放寬的冷卻時間由10分鐘縮短為5分鐘。

另一方面，期交所布蘭特原油期貨自2018年7月上市，上市時每日漲跌幅限制採前一日盤每日結算價±5%、±10%、±20%三階段漲跌幅限制；到期月分契約於最後交易截止時間之夜盤第三階段漲跌幅限制為±30%。

期交所考量近年來國際原油價格波動持續上升，為促進布蘭特原油期貨價格的反應效率，同步自2025年6月23日起將布蘭特原油期貨每日第一、二階段漲跌幅限制由現行±5%、±10%放寬為±7%、±13%。