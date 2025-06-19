期交所股東會／通過每股配發股利4.1元 持續力拚全年4億口為目標

臺灣期貨交易所19日召開114年股東常會，本次股東常會通過每股配發股利4.1元（含現金股利2.5元及股票股利1.6元）的盈餘分派案。由董事長吳自心主持，證期局期貨管理組副組長耿一馨列席指導；總經理周建隆表示，下半年將陸續推出新商品，力拚全年4億口目標邁進。

臺灣期貨市場113年總交易量及日均量分別為3.9億口、163.4萬口，連續5年交易量突破3億口，表現相當穩健。期交所113年稅後淨利達42.56億元，每股稅後盈餘6.84元。並順利通過承認113年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利2.5元、股票股利1.6元之盈餘分派等案。

董事長吳自心表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。期交所將於6月底推出周五到期臺指選擇權，增強期貨市場對各類風險事件的即時應對能力，並將金融期貨及小型金融期貨納入盤後交易，同時優化三階段漲跌幅機制及動態價格穩定措施，提供市場更安全的交易環境。

另外，7月1日起將實施新臺幣利率交換契約（IRS）應集中結算；持續赴海外引資及參加各項國際活動增進交流及合作；響應主管機關推動我國成為亞洲資產管理中心政策，推廣多元化商品並舉辦促進資產管理發展相關活動及人才培訓；持續落實永續發展作為，實踐企業社會責任。