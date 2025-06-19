期交所召開股東會 通過每股配發股利4.1元

台灣期貨交易所今天召開114年股東常會，由董事長吳自心主持，股東會通過每股配發股利4.1元（含現金股利2.5元及股票股利1.6元）的盈餘分派案。

台灣期貨市場去年總交易量及日均量分別為3.95億口、163.4萬口，連續5年交易量突破3億口，表現相當穩健。期交所去年稅後淨利達42.56億元，每股稅後盈餘6.84元。

吳自心表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。期交所將於6月底推出周五到期台指選擇權，增強期貨市場對各類風險事件的即時應對能力，並將金融期貨及小型金融期貨納入盤後交易，同時優化三階段漲跌幅機制及動態價格穩定措施，提供市場更安全的交易環境。

此外，期交所也將於7月1日起實施新台幣利率交換契約（IRS）應集中結算；持續赴海外引資及參加各項國際活動增進交流及合作；響應主管機關推動我國成為亞洲資產管理中心政策，推廣多元化商品並舉辦促進資產管理發展相關活動及人才培訓；持續落實永續發展作為，實踐企業社會責任。

對於國內期貨市場亮麗表現，吳自心在股東會感謝股東的支持，未來一年將持續研議新商品及新制度，推動台灣期貨市場繁榮發展，期望股東能繼續支持。隨後由期交所總經理周建隆進行113年度營業及財務報告，並順利通過承認113年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利2.5元、股票股利1.6元之盈餘分派等案。