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元大期今年前五月EPS 3.25元 國際據點再下一城

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

元大期貨（6023）在4月川普提出對等關稅等政策，全球股市大地震中，市場期貨量能回溫中，5月稅後純益交出1.73億元，前五月稅後純益9.95億元、較去年同期大幅成長23%的好成績中，每股獲利（EPS）達3.25元，市場看好全年獲利有望衝破20億元大關。

另外，元大期貨在國際布局再下一城！元大期貨深耕市場28年，作為台灣期貨業的領導品牌，除穩固台灣市場基礎外，亦積極發展國際布局。19日旗下子公司元大國際（新加坡）於新加坡交易所（SGX）舉行隆重的敲鐘儀式，駐新加坡台北代表處童振源大使、新加坡交易所執行長羅文才（Mr. Loh Boon Chye）以及SGX全球銷售及承銷業務主管Pol de Win及眾多嘉賓齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。

元大國際（新加坡）於今年1月23日正式取得新加坡主管機關核發的資本市場服務牌照（Capital Markets Services Licence），並於5月26日成為新加坡交易所（SGX）的衍生品交易及結算會員，19日正式開業及敲鐘啟動日，象徵元大期貨國際布局的重要里程碑。

元大期貨表示：「我們很榮幸見證元大國際（新加坡）取得交易及結算會員資格，這不僅象徵著元大期貨國際化布局的深化，也將有助於促進台灣與新加坡市場的交流與互利合作。我們將持續攜手SGX，協助更多台灣交易人參與國際市場，同時積極拓展東亞及東南亞市場，打造元大期貨的全球服務版圖。」

元大期貨未來將透過台北母公司、元大期貨（香港）及元大國際（新加坡）三大據點，共同構築「亞洲期貨金三角」，持續推動全球期貨業務發展，為交易人創造更多元的衍生性金融商品與交易機會。

期貨 元大 6023元大期

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