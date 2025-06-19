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7月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北19日電

台北股市今天下跌353.23點，收22003.50點。7月電子期收1207.25點，下跌14.65點，逆價差11.59點；7月金融期收2083點，下跌9.80點，逆價差58.67點。

7月電子期以1207.25點作收，下跌14.65點，成交473口。

電子現貨以1218.84點作收，下跌19.19點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差11.59點。

7月金融期以2083點作收，下跌9.80點，成交442口。8月金融期以2046.60點作收，下跌22.40點，成交2口。

金融現貨以2141.67點作收，下跌15.68點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差58.67點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 逆價差

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