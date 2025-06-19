點陣圖偏鴿 看好短中天期、高品質債券

聯準會如市場預期連續四次會議按兵不動，靜待後續經濟數據表現再行判斷，而點陣圖預估，今年會再降息二次。會後聲明使美國公債一度衝高，但在聯準會主席鮑爾警告關稅引發的經濟不確定性與通膨風險將持續干擾聯準會寬鬆貨幣政策的努力後，漲幅收斂；標普500指數平盤作收，美元指數小漲，信用債則維持穩定。

點陣圖被視為偏向鴿派，但鮑爾對勞動市場與關稅影響的看法卻略顯鷹派。截至目前為止，美國經濟表現穩健，勞動市場穩定，尚無降息的急迫性；但另方面，通膨還沒出現明顯回落，加上關稅政策可能成為新的外部壓力，使聯準會遲遲無法出手。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，聯準會態度謹慎，大方向仍是依據經濟狀況規劃降息；貨幣政策正從限制性逐步邁向中性，為固定收益資產提供結構性支撐。美國公債短線反映政策與財政壓力的雙重憂慮，預期美國公債殖利率約落在4.4%上下區間整理。

面對經濟政策不確定性，資金重視安全性與流動性。周曉蘭表示，中東地緣政治風險再起，突顯高品質債的防禦優勢。債券配置維持「短至中期」、「高品質」的配置策略，留意市場對通膨與政治風險的反應，廣納各類債市機會，因應不確定性仍高的環境。

瀚亞投信建議，穩健型投資人可持續聚焦於投等債，享有較長的存續期累積收益。另外，儘管部分企業因關稅政策而暫停資本支出計畫，但減稅和放鬆監管將對企業獲利有正面助益，企業營運可望維持穩健，以非投資等級債目前7.6%的殖利率水準，能作為市場風險下檔的緩衝。故積極型投資人可布局非投等債，在信用下檔風險仍可控之下看重長期獲得更高收益。