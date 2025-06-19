台美多資產平衡指數 夯

臺灣指數公司日前攜手彭博指數公司（Bloomberg Indices）發布「台美動能多資產平衡指數」，並安排兩場專題演講，以深入淺出方式，協助投資人了解多資產平衡指數於未來發展為ETF商品後，可作為個人資產配置及長期退休規劃準備的新選項。

第一場專題演講邀請政治大學名譽教授、前校長周行一以「如何運用多資產ETF協助個人理財」為題，分享個人運用多資產ETF的優勢與考慮因素。

周行一指出，「台美動能多資產平衡指數」於未來發行ETF後，可做為戰術性資產配置的投資工具，實踐長期財務目標及分散風險，指數設計於不同股市環境下進行股債比例動態調整。

其中，在股市上漲時，以具動能投資性質的正回饋交易策略為主；股市下跌時，則透過降低投資股票比重與提高債券比重達到反向交易的策略，可協助投資大眾以簡便方式平衡股債配置，滿足投資人運用ETF達到兼顧穩健報酬與風險管理的投資需求。

第二場專題演講由中華民國退休基金協會理事長巫慧燕以「透過多元資產ETF進行退休基金準備」為題，著重退休準備的重要性，及多資產ETF於退休金規劃的運用策略。

巫慧燕分享，台灣於2025年已正式邁入超高齡社會。根據研究，退休後三大花費主要包含生活費、醫療費及休閒娛樂，依基本、寬裕、奢華等不同程度，以20年估計約需準備1,660萬至4,760萬元。

因此如何建立個人的財務自由度、累積退休的經濟後盾，是需要大家非常重視的議題。在個人退休理財工具中，多資產ETF可根據風險程度進行不同的股債配置，提供一站式的投資解決方案。投資人可運用多資產ETF做為新型態生命周期理財工具，透過強迫儲蓄的累積，以長期、有紀律的方式準備理想退休生活。

臺指公司表示，該公司致力成為各界指數化投資的最佳拍檔，「台美動能多資產平衡指數」為多資產主題指數發展的開端，未來將持續發展符合市場需求及投資趨勢的新指數與資訊服務，協助投信公司拓展ETF多元商品，提供投資大眾多樣化選項，共同推動台灣成為亞洲資產管理中心。