外資空單出手 台指期夜盤下跌百點

台指期夜盤18日在以伊戰雲密布，美股電子盤走勢備受壓抑中，以21,963點、上漲32點開出後，雖一度衝至21,990點，但在外資在期貨的未平倉淨空單大增下，行情急轉直下，下殺至21,786點、下跌145點；截至21點30分左右，維持在21,810點、下跌約120點附近遊走。

由於美、以、伊三方進入各自放話階段，伊朗警告美國別插手中東事務，否則將引發全面戰爭中，美股電子盤多在平盤附近震盪遊走，而國際資金也觀望聯準會將在19日凌晨公布的最新利率決議，雖市場多預期此次將維持利率不變，但需觀察主席鮑爾是否給出明確的降息指引下，布蘭特原油、紐約輕原油價格持續反彈，西德州原油下跌，同時，黃金價格走勢也疲弱小跌。

其中，台積電在夜盤交易中，21點30分時，多維持在平盤1,040元、下跌10元附近遊走，電子期下跌約0.7%，半導體期下跌約0.4%，中型100期貨跌勢較輕，跌幅多在0.3%以內。

台股18日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲145點，收22,356點，其中，外資買超117.3億元，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單增加3,649口至45,050口；投信則是買超23.1億元、連四買，自營商賣超13.4億元，三大法合計買超127.1億元。

市場專家建議，就技術面觀察，雖聯準會將在19日凌晨宣布最新利率決議、加上中東緊張情勢升溫，但18日台股表態上攻，不僅重返年線之上，而且盤中高點22,370點突破前一日高點，再加上成交量能也維持月均量水準，技術面擺脫近期壓縮整理格局，浮現短線轉強訊號，但在外資台指期未平倉淨空單節節高升中，逢高仍需保持風險意識。