期貨商論壇／匯率期 避險利器
美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎。投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。
根據美國最新公布的經濟數據，美國5月零售銷售數據月減0.9%，為四個月來最大跌幅，主要因素是汽車銷售下降，人們因擔憂關稅而掀起的消費熱潮也已經開始消退。
美國消費者態度趨於保守，本周市場焦點放在美國聯準會（Fed）今（19）日凌晨公布的基準利率以及點陣圖，市場預期下次降息時程可能要等到9月。以技術面來看，美元指數今年以來已下跌近10%，12日更是以97.6觸及2022年以來新低，持續疲弱的美元直到13日以色列空襲伊朗後，才得以反彈站上98。期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制。（元富期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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