期貨商論壇／靈活操作 抗波動

經濟日報／ 記者周克威整理
近期中東局勢升溫，美元出現短期避險需求。路透
近期中東局勢升溫，美元出現短期避險需求。路透

近期中東局勢升溫，美元出現短期避險需求，不過隨情勢逐漸緩和、軟硬經濟數據走弱，聯準會降息預期上升，美元預計將持續走貶，新台幣則延續升值態勢，但升勢趨於穩定，市場預期未來將強勢一段時間，匯率期貨將是避險優選。

今年以來，美元走勢明顯反轉，美元指數自年初高點一路滑落至18日早盤報價約98.78，創下三年新低。在強勢美元結束下，匯率期貨不僅成為避險工具，也成為法人與投資人調整部位、捕捉匯率趨勢的關鍵商品。今年上半年以來，美國川普政府延續第一任期關稅政策主張，並預告推動對等關稅等措施，使市場擔憂貿易緊張升高將拖累企業獲利，導致美元遭到大舉拋售。今年上半年台灣匯率期貨商品日均成交口數較去年同期大幅成長，顯示市場對避險與投機需求雙增。在當前匯市格局下，宜觀察Fed會議、CPI與PMI等數據，結合匯率期貨靈活調整部位，有效管理波動風險。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

關稅 期貨交易 匯率

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