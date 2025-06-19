期交所招商 赴英參展

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所副總楊朝舜（中）與FIA主席Walt Lukken（右二）於英國倫敦FIA IDX 2025展場合影。 期交所/提供
期交所副總楊朝舜（中）與FIA主席Walt Lukken（右二）於英國倫敦FIA IDX 2025展場合影。 期交所/提供

為持續推動我國期貨市場國際化及強化外資參與，臺灣期貨交易所前往英國倫敦參加美國期貨業協會（Futures Industry Association, FIA）主辦的國際衍生性商品展覽會（International Derivatives Expo, IDX）參展，並安排與外資進行會談，積極行銷台灣期貨市場特色及優勢。

期交所表示，FIA IDX向來為歐洲地區衍生性商品市場年度重要盛會，吸引來自全球各地交易所、結算機構、期貨商、機構投資人及資訊服務供應商共襄盛舉。這一屆大會聚焦歐洲及全球衍生性商品市場發展趨勢，涵蓋歐英與歐美金融關係重建、監理政策變化、交易與結算技術演進、營運韌性強化、人工智慧與雲端應用等議題。

這次共有來自全球35國、近千名代表齊聚一堂，透過面對面交流，共同打造歐洲最具代表性的衍生性商品市場交流平臺，亦為各參展單位提供推廣市場優勢及提升國際曝光的機會。

期交所於16日至18日前往英國，除在展覽設攤參展，並在會議期間積極與歐洲交易人、機構投資人與業者互動交流，與歐系外資及來自中東地區的外資機構會談，介紹我國期貨市場最新動態，包括臺股指數及個股類期貨商品交易活絡、夜盤商品持續擴增、外資參與不斷攀升，並推廣即將上市的周五到期臺指選擇權等特色商品，協助外資機構全面掌握臺灣期貨市場發展趨勢與潛在商機。期交所將持續積極拓展國際業務，藉由參與FIA IDX深化與歐洲市場及國際外資客戶連結，提升台灣期貨市場國際能見度，拓展多元市場機會。

臺灣期貨交易所

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