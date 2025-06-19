全民權證／金像電 兩檔聚光

經濟日報／ 記者周克威整理

金像電（2368）4、5月營收優於市場預期，顯示ASIC AI訂單需求強勁；此外，近期網通大廠財報展望樂觀，金像電網通訂單良率，出貨動能再次轉強，雖新台幣走升影響毛利率，但透過產品結構優化強化競爭力，市場預期將可部分抵銷新台幣升值影響。

市場預估，金像電第2季毛利率29.5%，稅後純益17.5億元，季增0.3%、年增15.7%，每股純益（EPS）3.5元，而全年受惠AI商機，加上高階多層板製程學習曲線拉升，營運獲利將再度創高，預估今年營收552.2億元，年成長41.8%，毛利率30.2%，稅後純益76.2億元，年成長35.8%，EPS為15.5元。

看好金像電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、180天期以上的商品介入。

（統一證券提供）

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金像電 毛利率 新台幣

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