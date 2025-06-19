全民權證／京鼎 押寶逾90天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

京鼎（3413）受惠晶圓代工廠擴產與自主開發業務成長，法人預估京鼎2025年全年營收將達約196.5億元，年增19.5%，每股純益（EPS）估達24.1元，優於先前預估的23.9元，投資評等為「買進」。

法人指出，京鼎主要客戶已啟動關稅應對策略，包括短期提前備貨與長期分散供應鏈。展望後市，京鼎積極強化半導體布局，4月宣布收購富蘭登科技51%股權，該公司專營晶圓製程與航太設備維修，2024年營收約10億元，預計自第3季起貢獻集團營收，後市可期。

權證發行商建議，看好京鼎後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價外20%至價內10%、有效天期90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

（永豐金證券提供）

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晶圓代工廠

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