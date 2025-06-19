智邦、鈊象 權證四檔火力強
台股站上年線後，市場期待行情再向上挑戰，其中，5月營收率先突圍等基本面亮麗的智邦（2345）、鈊象（3293）等個股，權證券商建議，可利用資金門檻低的認購權證，參與相關個股走勢。
智邦第1季營收達428億元，季增9.7%，年增127%，毛利率20.1%，每股純益（EPS）為9.17元，創單季歷史新高，並優於市場預期。
第2季受惠企業客戶需求開始回升，而高階交換器與AI加速卡業務需求也將持續增加，助益營收進一步向上，5月營收為182.8億元，月增2.8%、年增108.3%，創下單月歷史新高，主要仍由北美CSP客戶的AI加速卡及400G交換器所帶動。
根據分析師調查，今年智邦的Network Application產品線將受惠於AI卡放量，營收規模將超過交換器業務來到1,200億元以上；除此之外，400G交換器需求量也將較2024年翻倍成長至40萬台，因此估計交換器業務的營收貢獻也將年增近四成來到900億元。市場預估智邦全年EPS上看37元。
鈊象5月營收月增2.5%、年增20.6%；營業利益率為65.06%，高於4月的62.86%，主要是因為較高毛利的授權收入比重提升。
展望2025年，營收成長主要來自於東南亞授權的成長，而子公司TaDa Gaming在美國有代理商，主要是授權給線上遊戲平台，今年初已有一些營收貢獻下，市場預估全年營收為228.5億元，年成長23.4%，稅後純益為107.6億元，年成長18.8%，EPS上看38.2元。
看好智邦、鈊象後市可挑選價內外5%以內、有效天期三個月以上的認購權證入手。
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