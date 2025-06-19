jpp、元石油 權證挑中長天期

近日以色列與伊朗戰火持續延燒，傳出美國已向中東地區部署更多戰鬥機，不僅國際油價波動，也帶動航太相關個股轉強，jpp-KY（5284）、期元大S&P石油（00642U）等戰爭概念股可透過中長天期、價內外15%內的權證布局，視情況靈活操作。

戰爭概念股除因近周爆發的以伊戰爭受到注目，遠因還有美國財政壓力大，已不願負擔過多的防衛任務，轉而要求歐洲與亞洲的盟國增加國防預算，提高自我防衛的能力，以我國為例，行政院於2025年初表示，2025年國防預算達6,470億元，GDP占比2.45%。總統賴清德2月14日國安高層會議後進一步表示，2025年將編列特別預算，讓國防預算GDP占比達3%以上。各國競相擴軍，有利軍工股長線表現。

jpp-KY是近期受到外資關注的軍工股之一，現有三大題材，一是參加6月16日舉辦的2025年法國巴黎航太展，有望帶來新客戶加入，法人估其航太業務2025至2026年營收成長15%；二是人工智慧（AI）相關需求強勁，預期6月營收維持歷史高檔水準，第2季營收有望季增，扭轉過往傳統淡季表現；三是AI機櫃產品因供應商有限，關稅暫由客戶負擔及報關，對獲利影響不大，法人估通訊業務2025至2026年營收成長50%。

元大S&P石油ETF走勢則隨國際油價牽動，隨著中東衝突升溫，17日油價反彈，一改前一天市場解讀伊朗想停火而出現的下跌，紐約西德州中級原油（WTI）、布倫特原油期貨雙雙上漲超過4%。元大S&P石油ETF本周來股價一度閃出今年1月22日來盤中高價18.29元，昨（18）日再度拉出強彈行情。