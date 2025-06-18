6月電子期金融期齊漲

俄烏談判未見結果，反而有愈打愈烈之勢；以色列攻擊伊朗引發雙方衝突，在炎熱夏季火上加油。全球股市震盪，地緣政治相關概念股成為短線題材聚焦標的，小資族或想以小搏大的投資人可挑相關認購權證操作，但宜嚴控資金比例及操作紀律。

2025-06-18 00:06