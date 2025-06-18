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6月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北18日電

台北股市今天上漲145.14點，收22356.73點。6月電子期收1234.40點，上漲8.75點，逆價差3.63點；6月金融期收2152點，上漲7.60點，逆價差5.35點。

6月電子期以1234.40點作收，上漲8.75點，成交250口。7月電子期以1221.85點作收，上漲8.15點，成交629口。

電子現貨以1238.03點作收，上漲9.01點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差3.63點。

6月金融期以2152點作收，上漲7.60點，成交345口。7月金融期以2091.80點作收，上漲4.60點，成交427口。

金融現貨以2157.35點作收，上漲19.30點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差5.35點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 逆價差

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