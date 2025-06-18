群益期貨一站式全商品交易平台上線

群益期貨近年來在槓桿商品領域表現卓越，國內市場占有率突破50%，穩居業界領先地位。為滿足投資人日益多元的交易需求，群益期貨推出「一站式全商品交易平台」，將原先備受好評的「群益CTA」全面整合至群益策略王與行動贏家系統，打造更便捷、高效、靈活的交易體驗。

群益CTA的亮點功能包含：1.「圖表交易」，可在技術線圖上執行交易並設定停損停利，交易更有效率；2.「OCO智慧單」，事件型交易的最佳利器，成交後取消另一邊委託單，降低風險；3.「配對疊圖」，透過配對疊圖擬定價差交易策略，實現交易績效。因此透過全新一站式平台，投資人不僅可在同一平台上同時交易證券與期貨商品，還能靈活操作外匯、商品及股權類差價契約（CFD）。此外，平台支援美股複委託交易與美股CFD商品，讓投資人能根據自身策略靈活選擇，輕鬆把握全球市場機會。

群益期貨即日起推出美股CFD交易優惠，為美股投資人，全面免除最低交易金額限制（免低消），並祭出萬分之五的手續費優惠（即日起至2025年12月31日止），可以利用複委託與美股CFD進行多空對鎖，手續費優勢有利短線當沖，讓投資者以超低成本進軍美國股市，靈活掌握全球財富機會。

美股CFD提供靈活的交易選擇，無最低交易金額限制，小資族也能輕鬆投資。最高10倍槓桿交易，讓資金運用更高效。T+0交易模式讓您隨時進出市場，操作更自由，T+0交割與出金時間相較複委託與海外帳戶T+2更短。此外，群益期貨美股CFD擁有獨家亮點：支援美股盤前與盤後時段，搶先捕捉財報與重大消息帶來的機會；無論市場漲跌，皆可做多或放空，彈性策略助您提升獲利機會；放空美股時更可收取利息收入，實現「做空也能賺」的獨特優勢。