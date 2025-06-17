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中東戰雲起 台指期夜盤綠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤17日在以伊戰雲密布中，隨美股電子盤跌勢趨緩，以21,144 點、下跌19點開出後，雖一度跌至22,079點，但在黃金價格拉回、意味避險需求降溫中，又站回22,100點大關；截至21點30分左右，維持在22,120點、下跌約40點附近遊走。圖／AI生成
台指期夜盤17日在以伊戰雲密布中，隨美股電子盤跌勢趨緩，以21,144 點、下跌19點開出後，雖一度跌至22,079點，但在黃金價格拉回、意味避險需求降溫中，又站回22,100點大關；截至21點30分左右，維持在22,120點、下跌約40點附近遊走。圖／AI生成

台指期夜盤17日在以伊戰雲密布中，隨美股電子盤跌勢趨緩，以21,144 點、下跌19點開出後，雖一度跌至22,079點，但在黃金價格拉回、意味避險需求降溫中，又站回22,100點大關；截至21點30分左右，維持在22,120點、下跌約40點附近遊走。

由於美國總統川普提前中斷在加拿大舉行的G7峰會，緊急返回華府的消息傳開後，雖未對17日的日盤造成太大影響，但在夜盤方面，隨道瓊、那斯達克、標普電子盤走弱下，也以低盤開出，另一方面，國際市場也在觀望聯準會（Fed）展開為期兩天的利率會議，儘管本次維持利率在4.25%～4.5%的機率不變，但在資金關注主席鮑爾是否釋出未來降息訊號中，布蘭特原油、紐約輕原油價格持續反彈，但西德州原油下跌，同時，黃金價格也同步下跌約0.5%。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，21點30分時，多維持在平盤1,040元附近遊走，電子期下跌約0.2%，半導體、中型100期貨則在平盤附近盤整。

台股17日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲161點，收22,211點，其中，外資買超54.1億元，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單增加365口至41,401口；投信則是買超81.6億元、連三買，自營商賣超101.7億元，三大法合計買超33.9億元。

市場專家建議，就技術面觀察，17日台股開高收紅K棒，試圖站回5日線，並收復年線，其中，在近幾個交易日拉回整理過程中，力守下檔半年線，型態上，前高21,879點亦有守，有利於波段多頭格局延續，挑戰年線反壓。

台股 台指期

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