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金益鼎聚光 挑逾80天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

俄烏戰爭尚未結束，以伊戰事再度引發金融市場動盪，同時推升避險需求，尤其黃金向來為投資人避險首選。

金益鼎（8390）回收的銅及黃金都是大宗項目，新建廠房本季將加入營運，法人看好，金益鼎全年營收可望在新產能加入及金價衝高，而有亮麗表現。

金益鼎首季營收11億元，年增17%，每股稅後純益1.22元。前五月累計營收20.2億元，年增14%，創歷來同期新高。

法人分析，隨著全球環保意識提升，金益鼎在廢棄物清除及貴金屬回收領域持續展現良好成績，尤其在金屬加工及報廢材料買賣業務中逐步擴張，未來預期將受益於電子產品的持續更新，市場需求有望穩定成長。

法人表示，雖然銅價因川普對等關稅衝擊在4月下旬下跌，但黃金價格頻創新高，可望抵銷銅價的不利影響，看好金益鼎今年營業利益續創新高可期。

此外，由於金益鼎並沒有原物料出口到美國，預料對等關稅對金益鼎影響不大，而近來避險需求導致金價大漲，對其獲利表現則有正面助益。

權證發行商表示，投資人若看好金益鼎後續表現，可以挑選價內外15%以內，80天期以上的權證入手，透過權證以小金搏大利。

金價 營收 權證

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